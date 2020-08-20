Член КС Белоруссии заявил о поступающих угрозах

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил РИА Новости, что в последнее время ему по разным каналам поступают угрозы, при этом "ссылки" идут через посредников на представителей КГБ республики.

"За вчерашний день поступило порядка пяти угроз, различными способами, различными каналами довести эту информацию, в том числе о возможном применении в отношении меня жестокого задержания с применением силы. Мне рассказывались истории о том, каким образом поступают в следственных изоляторах с теми людьми, которые высказывают свою гражданскую позицию", — заявил Латушко.

На вопрос, кто именно ему угрожает, Латушко ответил, что "не готов это оценить", однако "ссылки идут постоянно на представителей комитета государственной безопасности" республики. При этом член президиума КС обратил внимание, что на фоне продолжающихся угроз ему лично "никто никогда не предъявил ни одного удостоверения, не сделал официального заявления на этот счет".

"То есть это постоянно идет через вторые руки, от людей, которых я знаю шапочно, которые в последние дни появились, скажем, где-то в общении. И вот через них поступают такие сигналы", — уточнил собеседник агентства.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко . Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская . Оппозиция объявила о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".