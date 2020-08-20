Минск пугает Москву оппозицией 

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко созвал срочное совещание Совета безопасности в связи с созданием Координационного совета белорусской оппозиции (КС). Действующий глава государства подчеркнул, что расценивает это как «попытку захвата власти со всеми вытекающими последствиями».

— Я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что будут предприняты адекватные меры, но исключительно по конституции и закону, — заявил Лукашенко.

При этом на пресс-конференции КС, как и в регламенте общественной организации, уточняется, что оппозиция не ставит целью захват государственной власти неконституционным путем, а также не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

В регламенте КС говорится о недопустимых нарушениях при подсчете голосов на прошедших президентских выборах, непризнании их результатов и преступных действиях со стороны правоохранительных органов при подавлении протестов.

Александр Лукашенко также привел несколько тезисов, якобы взятых из программы Координационного совета. Некоторые из них касаются российско-белорусских отношений.

Например, президент Белоруссии утверждает, что у оппозиции есть намерения выхода из Договора о создании Союзного государства, евразийского экономического союза и прекращения всех интеграционных процессов с Российской Федерацией. Также, со слов Лукашенко, оппозиция собирается восстановить пограничный и таможенный контроль на границе, запретить российским компаниям приобретать объекты белорусской инфраструктуры, прекратить вещание российских телеканалов.

НАТО. Кроме того, оппозиция якобы намеревается закрыть военные объекты РФ на территории Беларуси. Речь идет о 43-м узле связи ВМФ РФ «Вилейка» и радиолокационной станции «Волга» под Барановичами. Также планируется выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в пользу членства в ЕС

По версии президента, русский язык будет лишен государственного статуса к 2030 году. Белорусская автокефальная церковь будет восстановлена в противовес РПЦ Московского патриархата.

Тезисы, озвученные Лукашенко, не имеют отношения к реальности заявили «Свободной прессе» в Координационном совете оппозиции.

— Сегодня только прошло первое заседание Координационного совета и никакой программы еще принималось. Вчера была пресс-конференция, а сегодня первое заседание. Я не знаю, откуда Лукашенко взял эту информацию. Мне кажется информация была взята с потолка, — уверяет «СП» член КС председатель «Белорусской ассоциации журналистов» Андрей Бастунец.

Предполагается, что Лукашенко, который за последние дни уже в третий раз созванивается с Владимиром Путиным , таким образом пытается втянуть Россию во внутриполитический конфликт в стране на своей стороне.

Пока Кремль ограничивается декларациями о недопустимости вмешательства в дела Беларуси из вне.

— Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога в правовом поле без какого-либо вмешательства из вне, — ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о возможности оказания Белоруссии помощи по линии ОДКБ.