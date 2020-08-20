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Белоруссия в огне. Главное

Макрон заявил о готовности ЕС внести вклад в диалог в Белоруссии

RT на русскомиещё 4
33 минуты назад
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз готов оказать поддержку диалогу между белорусскими властями и оппозицией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
ЕС готов внести вклад в диалог в Белоруссии
Фото: ReutersReuters
По словам Макрона, в Белоруссии необходим диалог «между властями, оппозицией и гражданским обществом».
«Но Европейский союз готов сопровождать этот диалог, если роль посредника может быть полезной и если этого захотят белорусы, с другими институтами, в том числе ОБСЕ. Включая Россию в требовательный диалог», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с председателем ОБСЕ Эди Рамой призвал не мешать диалогу между властями и обществом Белоруссии и «не навязывать ничего извне».
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В мире,Политика,СНГ,Европа,Белоруссия в огне,Эммануэль Макрон,Ангела Меркель,Сергей Лавров,ЕС,ОБСЕ,РИА Новости,Беларусь,Германия,Франция,
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