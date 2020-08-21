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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко позвал российских журналистов на госканалы взамен уволившихся 

Lenta.ru и ещё 13 43 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позвал на работу в Белтелерадиокомпанию (БТ) и в президентский пул российских журналистов взамен массово уволившихся в знак протеста сотрудников госканалов. Об этом сообщает ТАСС.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения», — рассказал он о помощи.

Ранее ряд сотрудников БТ поддержали забастовку, которая проходит на многих предприятиях Белоруссии. Они подписали требования освободить всех задержанных на акциях протеста, отменить итоги выборов, отстранить от работы председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лидию Ермошину и обеспечить свободу деятельности сотрудникам СМИ.
В свою очередь руководство БТ предложило несколько вариантов дальнейших действий: оставаться на рабочих местах и работать, написать заявление об увольнении или принять участие в незаконной забастовке и быть уволенным по статье.
В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.
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В мире , Видео , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Лидия Ермошина , Центризбирком России
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