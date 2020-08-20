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США пригрозили России санкциями 

Деловая газета «Взгляд» 23 минуты назад
США пригрозили России новыми санкциями
Фото: Reuters
Если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США санкционный режим ООН против Ирана, в отношении Москвы и Пекина также введут санкции, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Помпео отметил, что США «уже делали это», когда «страны нарушали действующие американские санкции». В таких случаях США, по его словам, «каждую страну приводили к ответственности за это». Вашингтон намерен «делать так же в отношении более широких санкций ООН», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил госсекретарю уведомить СБ ООН о намерении США восстановить санкции Совбеза против Ирана.
Как рассказали в Госдепе, Помпео в четверг отправляется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Через 30 дней после этого «ряд санкций ООН будет восстановлен, в том числе требование о том, чтобы Иран приостановил всю деятельность, связанную с обогащение урана». Кроме того, решение США касается и «продления 13-летнего оружейного эмбарго», передает ТАСС.
Помпео выразил уверенность в том, что «все санкции будут восстановлены», а «мир станет безопаснее».
Он сказал, что у «иранцев не будет возможности получить российские средства ПВО, китайские танки и все то, что угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке».
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Комментарии 5
В мире , Политика , Дональд Трамп , Совбез ООН , ООН , Госдеп США , РИА Новости , Fox News , ИТАР-ТАСС , Иран , Китай , Москва , США
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