Прошлая ночь для жителей Парижа оказалась бессонной. Главный футбольный клуб столицы и всей Франции "Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Тысячи людей вышли на улицы города, танцевали, прыгали, жгли файеры, скандировали кричалки, пили, гуляли и радовались. Все это без соблюдения коронавирусных мер и масочного режима. Других нарушений закона фанатами "ПСЖ" в эту ночь практически не наблюдалось. Соперником "Пари Сен-Жермен" в борьбе за главный трофей клубного европейского футбола стала мюнхенская "Бавария", которая в полуфинальном матче обыграла другой французский футбольный клуб — "Лион".
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
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