Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже 

Вадим Дроздов 12 минут назад
Прошлая ночь для жителей Парижа оказалась бессонной. Главный футбольный клуб столицы и всей Франции "Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Тысячи людей вышли на улицы города, танцевали, прыгали, жгли файеры, скандировали кричалки, пили, гуляли и радовались. Все это без соблюдения коронавирусных мер и масочного режима. Других нарушений закона фанатами "ПСЖ" в эту ночь практически не наблюдалось. Соперником "Пари Сен-Жермен" в борьбе за главный трофей клубного европейского футбола стала мюнхенская "Бавария", которая в полуфинальном матче обыграла другой французский футбольный клуб — "Лион".
В мире , Видео , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Микки Рурка похоронят в украинском селе
Покинувший Россию Панин нашел работу
Покинувший Россию Панин нашел работу
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Видео
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
03:01
Появилось видео гуляний фанатов «ПСЖ» в Париже
В мире
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
02:41
Лебедев оценил «Родину-мать» и попал на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
01:07
Появилось видео нападения на теннисиста с ножом
Происшествия
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
01:19
Опубликовано видео с НЛО, заснятое с МКС
Наука и техника
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение