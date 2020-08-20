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Британец закидал мусором дом своего соседа ради мести 

Lenta.ru 36 минут назад
Мужчина закидал мусором дом своего соседа ради мести
Фото: SplashNews.com
Житель района Хаунслоу в западном Лондоне забросал соседний участок мусором и другими вещами, которые оказались в его саду. Видеозапись произошедшего появилась на сайте британского таблоида Mirror.
На кадрах видно, как британец по имени Клиф Гамильтон и двое его помощников перебирают вещи в своем саду и закидывают ими участок своих соседей, которые снимают происходящее на камеру телефона. В числе хлама через забор летят доски, пластиковые панели, порванные мешки, старый матрас, кирпичи, сломанный телевизор, шины, строительный мусор и даже старая дверь. Через некоторое время в кадре появляется полиция и пытается успокоить разъяренных соседей.
Позже Daily Mail стало известно, что Гамильтон купил заросший участок около девяти месяцев назад и закрыл его забором. Недавно он получил анонимное письмо с фотографиями, на которых было видно, что в его сад сваливают мусор и ненужные вещи, и приехал проследить за участком. Образовавшуюся кучу Гамильтон назвал «мусорной язвой».
В августе 2020 года неизвестные намусорили на территории шотландской резиденции королевы Елизаветы II, замка Балморал. Его смотрители обнаружили рядом с поместьем использованные салфетки и туалетную бумагу. Через несколько дней к находкам добавились три туристические палатки и походный инвентарь, выброшенный неизвестными рядом с замком на берегу озера Муик.
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Комментарии 1
В мире , Елизавета II , Daily Mail
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