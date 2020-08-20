Мужчина закидал мусором дом своего соседа ради мести

Житель района Хаунслоу в западном Лондоне забросал соседний участок мусором и другими вещами, которые оказались в его саду. Видеозапись произошедшего появилась на сайте британского таблоида Mirror.

На кадрах видно, как британец по имени Клиф Гамильтон и двое его помощников перебирают вещи в своем саду и закидывают ими участок своих соседей, которые снимают происходящее на камеру телефона. В числе хлама через забор летят доски, пластиковые панели, порванные мешки, старый матрас, кирпичи, сломанный телевизор, шины, строительный мусор и даже старая дверь. Через некоторое время в кадре появляется полиция и пытается успокоить разъяренных соседей.

Позже Daily Mail стало известно, что Гамильтон купил заросший участок около девяти месяцев назад и закрыл его забором. Недавно он получил анонимное письмо с фотографиями, на которых было видно, что в его сад сваливают мусор и ненужные вещи, и приехал проследить за участком. Образовавшуюся кучу Гамильтон назвал «мусорной язвой».