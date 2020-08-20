Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу 

"Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", — сказал Обама во время виртуального съезда Демократической партии, нарушив данное в 2016 году обещание не переходить на личности.