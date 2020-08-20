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Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу 

Российская Газета и ещё 3 30 минут назад
Обама сравнил президентство Трампа с реалити-шоу
Фото: Reuters
Экс-президент США Барак Обама сравнил правление Дональда Трампа с реалити-шоу. Нынешнему американскому лидеру важно поддерживать интерес к своей персоне, постоянно привлекать внимание публики, уверен политик, возглавлявший страну в период с 2009 по 2017 год.

"Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей", — сказал Обама во время виртуального съезда Демократической партии, нарушив данное в 2016 году обещание не переходить на личности.

Говоря же о сопернике Трампа на предстоящих выборах главы государства, экс-президент США заявил, что Джо Байден "лучше всех". Этот человек способен положить конец "смутному времени" в Соединенных Штатах, подчеркнул Обама, слова которого приводит ТАСС.
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В мире , США , Барак Обама , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС
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