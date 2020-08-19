Почему Лукашенко перестал устраивать Запад

Запад проявляет особое внимание к белорусским протестам. Пока ЕС официально отказывается признавать итоги президентских выборов и открыто угрожает Минску санкциями, США изучают возможность ограничения поставок нефти в Белоруссию . Эксперты считают, что западные страны преследуют разные цели по белорусскому направлению, в частности, желая разрушить привязку государства к России и сменить Александра Лукашенко на лояльного себе кандидата.

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Евросоюз официально отказался признавать результаты президентских выборов в Белоруссии и победу Александра Лукашенко. Лидеры ЕС в рамках экстренного саммита 19 августа пришли к выводу, что Минск обязан организовать новые выборы, а также найти мирный выход из нынешнего кризиса — уже более недели по всей Белоруссии проходят акции протеста несогласных с итогами голосования вместе с точечными забастовками на ключевых предприятиях республики.

Ангела Меркель, Как заявила канцлер Германии Брюссель выступает за национальный инклюзивный диалог в Белоруссии и поддерживает участников мирных демонстраций, а также требует от Минска прекратить насилие в отношении активистов.

«Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне. Жители Белоруссии знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны», — добавила глава немецкого правительства.

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что любое возможное вмешательство в события в Белоруссии извне очень сильно осложнило бы ситуацию в стране. Да и возможности для посредничества пока нет, так как Лукашенко отказался уже от нескольких телефонных разговоров с ней.

При этом польский премьер Матеуш Моравецкий высказал несколько иную точку зрения, заявив, что ЕС мог бы помочь Минску отойти от энергетической зависимости от России. По его словам, у белорусов должен быть реальный выбор за счет экономического предложения со стороны Евросоюза.

Польша, Словакия, Соответствующие меры подготовила Вишеградская группа — Венгрия Чехия — стороны уже утвердили план поддержки белорусских предпринимателей и готовы выдвинуть новые предложения в рамках ЕС, подчеркнул Моравецкий. Однако все же заметил, что вмешательства непосредственно в белорусский кризис быть не должно.

Главным итогом саммита стало обещание по введению санкций в ближайшее время против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении демонстрантов и фальсификации на выборах.

К слову, в ЕС открыто не исключают возможного включения в этот список Лукашенко, что, пожалуй, станет достаточно серьезным ударом по политику.

Кроме того, Брюссель решил выделить 53 млн на поддержку белорусского народа, но распределение суммы вызывает определенные вопросы. Так, 2 млн будут направлены на поддержку «жертв репрессий», 1 млн — на поддержку общественных организаций и гражданского общества, а 50 млн должны быть направлены на борьбу с коронавирусом.

Протесты в Белоруссии вызвали большой ажиотаж на Западе. Если страны СНГ, Россия и Китай достаточно быстро признали победу Лукашенко, то западные партнеры Минска действовали с небольшой задержкой и в итоге отказались считать действующего главу государства легитимным президентом.

Вильнюс и На белорусский кризис государства попытались воздействовать по разным трекам, которые отличаются друг от друга конечной целью. Во-первых, Варшава Рига сформировали свое крыло внутри ЕС, решив помочь Минску разрешить спорную ситуацию. Три страны представили план по урегулированию кризиса, который предполагал отказ от насилия в отношении протестующих, переход к открытому диалогу и освобождению всех политических заключенных.

При этом заявления Польши, Латвии и Литвы имели определенную антироссийскую направленность, стороны активно призывали ЕС помешать «падению Белоруссии» в руки России, а также всячески указывали на проблемы с демократией в республике. Интересно, что соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская , уехала из страны в Литву — по данным независимых СМИ, ее отправка была организована Минском. А экстренный саммит ЕС по Белоруссии был организован с подачи Польши, премьер которой, собственно, в ходе мероприятия вновь подтвердил «опасения» по поводу России.

Эту позицию отчасти разделяют в Австрии: глава МИД страны Александер Шалленберг указывал, что ЕС не хочет сближения Белоруссии и России. По его мнению, Минск нельзя отталкивать обратно в «российское полушарие», он должен идти по европейскому пути касательно ценностей и стандартов.

Второй трек в рамках ЕС развивается по линии Берлина и Парижа. Лидеры Германии и Франции, напротив, делают уклон в сторону Москвы, обсуждая с президентом России Владимиром Путиным текущую ситуацию по белорусскому направлению. Ряд телефонных разговоров сторон состоялся в преддверии саммита Евросоюза, и оба раза проходил по инициативе европейских лидеров. Судя по имеющимся данным, Путин в обоих разговорах подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики или давления на ее руководство.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец , Запад давно не питает никаких иллюзий по поводу режима Лукашенко —

в настоящее время они хотят воспользоваться ситуацией, чтобы избавиться от него.

«Дестабилизация обстановки в республике бьет по экономике и создает риски для транзита через Белоруссию. Хаос и экономический кризис негативно отразятся на положении немецких компаний, которые возят свои грузы через территорию республики — она может стать небезопасной для передвижения, поэтому европейцы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы Белоруссия осталась стабильным регионом», — указывает эксперт.

Ряд государств хотели бы закрепить свои интересы в регионе за счет белорусского кризиса, считает Болкунец, но их инструменты по этому направлению серьезно ограничены, так как это основная зона интересов России.

По традиции воздействовать на ситуацию пытаются и США. Вашингтон также не признает итоги президентских выборов в Белоруссии, а из европейских коллег по ситуации активно контактирует с Польшей. При этом американский лидер Дональд Трамп уже говорил, что намерен обсудить текущее положение дел в республике с Россией.

«Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими. Ситуация в Белоруссии ужасная. Но протесты выглядят мирными», — отмечал президент США.

В то же время госсекретарь Майк Помпео говорил, что в Вашингтоне рассматривают варианты возможного давления на белорусское руководство, в том числе с помощью санкций или приостановки поставок американской нефти.

«Мы призываем белорусские власти начать диалог с белорусским обществом. Я был рад видеть, что часть задержанных была освобождена, но этого явно недостаточно», — добавил глава Госдепа.

Американский подход во многом перекликается с европейским, поскольку стороны делают упор на несправедливость выборов и призывают Минск провести новое голосование. Да и Помпео говорил, что США надеются вместе с ЕС найти общий вектор для решения белорусского кризиса.

«У ЕС и США одинаковые опасения насчет того, что происходило и происходит в Белоруссии, и надеюсь, что сообща мы выработаем подход относительно наилучшего исхода для белорусского народа», — подчеркивал госсекретарь.

С точки зрения Дмитрия Болкунца, США и Евросоюз сходятся в одном — они хотели бы сменить Лукашенко на прозападного кандидата или по крайней мере лояльного им.

«Теоретически это возможно, но маловероятно на практике. Даже если речь будет идти о транзите власти, на выборах такому кандидату будет необходимо получить поддержку избирателей, но пока такой расклад не просматривается. Скорее всего, на новых выборах победит человек, который сохранит пророссийский курс», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь,, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко вполне устраивал Европу: европейские дипломаты не покидали Белоруссию, несмотря на несогласие по выборам или другим вопросам.

«Взаимовыгодная торговля также никогда не прекращалась, особенно по дешевому белорусскому бензину. То есть Лукашенко выгоден Западу, поэтому картина не настолько простая. Впрочем, смена президента на прозападного кандидата в их интересах, учитывая, что в Белоруссии происходит практически восстание, все пытаются оказать влияние на ситуацию, чтобы улучшить свое положение», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Параллельно с тем, что Запад фактически решает, как поступить с Белоруссией и что делать с Лукашенко, в Минске последовательно указывают на связь протестов с другими странами. В соответствии с поручением президента, МИД Белоруссии было поручено проинформировать западных партнеров, в том числе Меркель и Макрона, о ситуации в республике и предупредить об ответственности за беспорядки.

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения, и предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — говорил Лукашенко.

В своих спорах с Западом белорусский лидер делает ставку на Москву, в телефонном разговоре с Путиным он попросил своего коллегу передать Германии просьбу не вмешиваться в дела республики. Российская сторона разделяет точку зрения Лукашенко, как говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в Кремле констатируют попытки вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии.

При этом он также подчеркивал, что потребности в оказании помощи Минску по линии Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности пока нет, хотя подобные механизмы в них присутствуют.

«Здесь гипотетические рассуждения абсолютно неприемлемы, невозможны. Исходим из того, что белорусы сами решат свои проблемы в рамках диалога, в рамках правового поля и без какого-либо вмешательства извне», — резюмировал Песков.

Касательно западного влияния на белорусский кризис Андрей Суздальцев указывает на попытки сделать из Светланы Тихановской подобие венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо , который объявил себя президентом республики при поддержке США и ряда стран ЕС.