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Белоруссия в огне. Главное

Сторонники и противники Лукашенко собрались в центре Минска 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Сторонники и противники Лукашенко собрались в Минске
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Сторонники и противники президента Белоруссии Александра Лукашенко собрались в центре Минска на площади Независимости, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек собрались на площади, оппозицию можно узнать по бело-красно-белым флагам, сторонников — по государственным флагам Белоруссии, флагам ВВС и Георгиевским лентам. Сторонники оппозиции начали свой митинг у памятника Ленину и лестницы, ведущей к Дому правительства. Участников митинга примерно столько же, сколько было и днем ранее, но значительно меньше, чем в дни массовых митингов в послевыборную неделю.
Как передает корреспондент РИА Новости, группа сторонников Лукашенко, изначально собравшихся на площади Независимости, пешком отправилась до площади Победы. По пути люди скандировали "Беларусь!" и аплодировали. Дойдя до площади Победы, они встали в круг и заявляли, что выступают за мир.
Во время движения сторонники Лукашенко неоднократно встречали по пути противников действующего белорусского лидера с бело-красно-белыми флагами, в результате чего между ними возникали споры на тему политики и прошедших выборов. При этом все проходило мирно, стычек корреспонденты РИА Новости не наблюдали.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России , РИА Новости , Минск
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