Мятежники в Мали назначили лидера

По данным агентства, Гоита был одним из пяти военных, входивших в комитет, члены которого в понедельник утром появились в национальном телеэфире, чтобы озвучить первое заявление путчистов. До мятежа полковник командовал подразделениями спецназа в центральной части страны.
Ранее в среду в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения арестованный мятежниками легитимный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.
После этого военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа, закрытии границ и введении комендантского часа.
18 августа на армейской базе в пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. Военные взяли под контроль Генштаб ВС страны, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.