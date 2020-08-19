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Белоруссия в огне. Главное

Мятежники в Мали назначили лидера

Парламентская газетаиещё 3
1 час назад
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Главой созданного мятежниками Национального комитета для спасения народа назначен полковник Ассими Гоита, сообщает в среду РИА «Новости».
Мятежники в Мали назначили лидера
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным агентства, Гоита был одним из пяти военных, входивших в комитет, члены которого в понедельник утром появились в национальном телеэфире, чтобы озвучить первое заявление путчистов. До мятежа полковник командовал подразделениями спецназа в центральной части страны.
Ранее в среду в эфире телеканала Малийской службы радиовещания и телевидения арестованный мятежниками легитимный президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.
После этого военные объявили о создании Национального комитета для спасения народа, закрытии границ и введении комендантского часа.
18 августа на армейской базе в пригороде столицы Мали произошел военный мятеж. Военные взяли под контроль Генштаб ВС страны, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.
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В мире,Армия,Ибрагим Кейта,Генштаб,РИА Новости,Мали,
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