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Белоруссия в огне. Главное

Белорусская оппозиция огласила требования 

Газета.Ru 21 минуту назад
Белорусская оппозиция огласила требования
Фото: Reuters
Координационный совет по трансферу власти, созданный белорусской оппозицией, огласил требования по итогам первого заседания. Трансляция ведется на канале органа на платформе Youtube.
Оппозиция призывает власти страны к немедленному началу диалога, признанию прошедших в стране президентских выборов недействительными и проведению новых выборов с новым составом всех комиссий, включая Центральную избирательную комиссию Белоруссии.
Координационный совет требует прекращения насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведения расследования произошедшего. Кроме того, в число требований входит освобождение всех политических заключенных и выплата компенсаций пострадавшим.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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В мире , Кавказ , Политика , СНГ , Белоруссия в огне
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