«Подождите, Тихановская получается теперь моя мама?» 

Авторы твиттер-аккаунта «Грустный Коленька» предположили, как мог бы отреагировать наследник белорусского президента на обострение политической ситуации в стране.

«Блин, только не это. Кажется у меня начинают расти усы…», «Подождите, если Тихановская победила на выборах теперь она что получается моя мама?», «Папа снова созвонился с Путиным», «Шесть вечера, а папа уже спать пошёл. Ну, я его понимаю, устал всю ночь плакаты в свою поддержку рисовать», «Папа в этом году совершил больше ошибок, чем я в диктанте по русскому языку», — говорится в твитах «Грустного Коленьки».

Как сообщал «Рамблер», 15-летний сын Александра Лукашенко Николай постоянно сопровождает отца в ходе официальных визитов. 17 августа президент Белоруссии взял сына на Минский автомобильный завод (МАЗ). При этом белорусские СМИ отметили, что Коля Лукашенко сильно нервничает в создавшейся напряженной ситуации.

После посещения МАЗа видео с участием Коли Лукашенко наводнили соцсеть TikTok.

«Бесконечные попытки Лукашенко выступить перед людьми порождают и кое-что приятное — еще больше видосов про Колю», — описал ситуацию телеграм-канал Mash.

С 9 августа по всей Белоруссии не утихают акции протеста, участники которых настаивают на проведении нового голосования, а также требуют остановить насилие со стороны силовиков. Спустя несколько дней к митингующим присоединились трудовые коллективы ведущих белорусских предприятий.