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Лукашенко переназначил премьера и правительство Белоруссии 

Lenta.ru и ещё 15 1 час назад
Лукашенко переназначил премьера и правительство Белоруссии
Фото: РИА Новости
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко переназначил Романа Головченко на должность премьер-министра республики и заново утвердил состав правительства. Об этом сообщает БЕЛТА.
Указ подписан в среду, 19 августа, теперь он подлежит согласованию с Палатой представителей Национального собрания.
Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно нему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров. Он может внести изменения в состав кабмина.
В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.
Последний раз правительство Белоруссии обновлялось 4 июня, тогда же его возглавил Роман Головченко. Лукашенко объяснил отправку кабмина в отставку приближающимися президентскими выборами и отметил, что делал это «всегда после регистрации действующего президента в кандидаты», то есть себя.
Жители Белоруссии протестуют уже вторую неделю против итогов выборов 9 августа, на которых Лукашенко одержал разгромную победу над лидером оппозиции Светланой Тихановской, набрав около 80 процентов голосов. Десятки крупнейших предприятий страны объявили забастовку, люди требуют провести новые выборы, отправить действующее руководство страны в отставку и привлечь силовиков к отвественности за жестокие разгоны и пытки заключенных. Лукашенко считает, что протест проплачен с Запада, а действия МВД считает оправданными. Евросоюз единогласно отказался признать его победу.
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Роман Головченко , Александр Лукашенко , ЕС , МВД
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