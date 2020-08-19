Лукашенко переназначил премьера и правительство Белоруссии 

Указ подписан в среду, 19 августа, теперь он подлежит согласованию с Палатой представителей Национального собрания.

Правительство Белоруссии вместе с премьером сложило полномочия 17 августа в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь». Согласно нему, после официального оглашения итогов выборов президента избранный глава государства должен заново назначить главу правительства и всех министров. Он может внести изменения в состав кабмина.

В новом составе свои посты сохранили все министры, заместители премьера и первый вице-премьер, а также главы госкомитетов.

Последний раз правительство Белоруссии обновлялось 4 июня, тогда же его возглавил Роман Головченко. Лукашенко объяснил отправку кабмина в отставку приближающимися президентскими выборами и отметил, что делал это «всегда после регистрации действующего президента в кандидаты», то есть себя.