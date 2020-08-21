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МВД Белоруссии: с 9 августа поступили сотни обращений граждан об исчезновении людей 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
МВД Белоруссии получило сотни обращений об исчезновении людей
Фото: ТАСС
Граждане Белоруссии подали в милицию со дня президентских выборов, 9 августа, сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, основная часть этих заявлений уже обработана. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе МВД республики.

"С 9 августа в органы внутренних дел по всей стране поступили сотни обращений и заявлений граждан о безвестном исчезновении их родственников и знакомых. Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных", — отметили в ведомстве.

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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , МВД
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