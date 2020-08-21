Лукашенко сделал заявление по военному положению

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не хочет полностью переводить Белоруссию на военное положение и хочет, чтобы граждане «спокойно жили, как это было всегда». Об этом сообщила БЕЛТА.

По его словам, он хочет «сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать».

«Я не хочу ввергнуть страну, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда», — сказал он.

Лукашенко назвал своей главной задачей «стабилизацию обстановки».

Также белорусский президент заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию.