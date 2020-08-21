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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко заявил о нежелании вводить военное положение в стране 

RT на русском и ещё 8 1 час назад
Лукашенко сделал заявление по военному положению
Фото: globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не хочет полностью переводить Белоруссию на военное положение и хочет, чтобы граждане «спокойно жили, как это было всегда». Об этом сообщила БЕЛТА.
По его словам, он хочет «сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать».

«Я не хочу ввергнуть страну, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда», — сказал он.

Лукашенко назвал своей главной задачей «стабилизацию обстановки».
Также белорусский президент заявил, что будет проводить жёсткую политику на стабилизацию.
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В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
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