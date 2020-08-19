США обвинили Китай в убийстве младенцев

Все новости на карте

Госдеп возобновил проверку Китая после сообщений об убийстве уйгурских младенцев. Как проходит проверка непонятно. Но похоже это стало очередным витком войны между Вашингтоном с Пекином.

Госдеп снова критикует китайские власти. Заявляется, что в больницах Синьцзяна совершаются убийства младенцев и принудительные аборты уйгуров.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о принудительных абортах и стерилизации в Синьцзяне», — заявил представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Сейчас власти США находятся на очередном витке противостояния с официальным Пекином. До этого Вашингтон бряцал оружием у границ с Китаем.