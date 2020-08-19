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В США обвинили Китай в убийстве уйгурских младенцев 

Аргументы Недели 2 часа назад
США обвинили Китай в убийстве младенцев
Фото: Reuters
Госдеп возобновил проверку Китая после сообщений об убийстве уйгурских младенцев. Как проходит проверка непонятно. Но похоже это стало очередным витком войны между Вашингтоном с Пекином.
Госдеп снова критикует китайские власти. Заявляется, что в больницах Синьцзяна совершаются убийства младенцев и принудительные аборты уйгуров.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о принудительных абортах и стерилизации в Синьцзяне», — заявил представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Сейчас власти США находятся на очередном витке противостояния с официальным Пекином. До этого Вашингтон бряцал оружием у границ с Китаем.
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В мире , Госдеп США , Китай , США
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