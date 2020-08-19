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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в санкционный список, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Евросоюз намерен ввести санкции против тех, кто «ответственен за насилие» в Белоруссии и «фальсификацию на выборах», добавил глава Евросовета, передает РИА «Новости».
ЕС призывает власти страны найти мирный выход из кризиса, подчеркнул он.
Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. В ЕС считают, что выборы необходимо провести повторно, так как прошедшие «не могут считаться демократичными».
Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.
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Комментарии 1
В мире , Европа , Политика , СНГ , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , ЕС , ОБСЕ , Европейский совет , РИА Новости
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