Лукашенко пригрозили включить в санкционный список ЕС 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может войти в санкционный список, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Евросоюз намерен ввести санкции против тех, кто «ответственен за насилие» в Белоруссии и «фальсификацию на выборах», добавил глава Евросовета, передает РИА «Новости».

ЕС призывает власти страны найти мирный выход из кризиса, подчеркнул он.

Шарль Мишель подчеркнул, что ЕС не признает результаты президентских выборов в Белоруссии. В ЕС считают, что выборы необходимо провести повторно, так как прошедшие «не могут считаться демократичными».

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.