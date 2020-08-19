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Белоруссия в огне. Главное

Меркель заявила, что Лукашенко отказался брать трубку во время ее звонка 

Газета.Ru 50 минут назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что попыталась организовать разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако он не снял трубку, сообщает РИА "Новости".
По ее словам, она пыталась позвонить белорусскому лидеру несколько раз.
Ранее Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина во время общения передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу о том, чтобы Германия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости , Германия
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