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По ее словам, она пыталась позвонить белорусскому лидеру несколько раз.

Ранее Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина во время общения передать канцлеру ФРГ Ангеле Меркель просьбу о том, чтобы Германия не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов.