Многие европейские страны постепенно возвращают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. Так, власти Финляндии распорядились закрыть границы с десятью государствами, которые, по их мнению, эпидемиологически опасны. Германия обязала вернуться на родину 40 тыс. немцев, отправившихся на отдых в Испанию , где сейчас зафиксирована вспышка COVID-19. Черногория тем временем перенесла начало учебного года на 1 октября. «Газета.Ru» рассказывает, как мир вновь ограждает себя от коронавируса.

Правительство Финляндии решило закрыть границы для 10 стран, на территории которых ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщила глава финского МВД Мария Охисало.

Дании, Исландии, Мальты, Сан-Марино, Японии и Теперь в Финляндию не смогут въехать граждане Норвегии Ирландии , Германии, Греции Кипра . В МВД уточнили, что в Шенгенской зоне власти страны установят контроль на внутренних границах.

Данная ограничительная мера вступит в силу 24 августа. Отмечается, что финское Агентство транспорта и коммуникаций также готовит решение по приостановке авиасообщения со столицей Северной Македонии Скопье , откуда недавно в Финляндию прилетели более 40 больных COVID-19.

По последним данным, в Финляндии за время пандемии выявлены 7 776 пациентов с коронавирусом нового типа. При этом ежедневный темп прироста случаев инфекции начал ускоряться — за прошедшие сутки он увеличился на 24 человека.

Между тем в стоп-листе Финляндии нет Испании, ситуацию с коронавирусом в которой считают неблагоприятной власти Германии. Так, в ближайшую неделю более 40 тыс. немецких туристов обяжут вернуться на родину из курортной страны, сообщает Tourprom.

Правительство ФРГ пересмотрело свои рекомендации и исключило Испанию из списка безопасных для посещения государств. Единственное место, где немцам разрешили остаться, — это Канарские острова. Всем прибывающим на родину 40 тыс. человек будет необходимо сдать тест на коронавирус нового типа и уйти на карантин до получения результатов.

До этого вычеркнули Испанию из списка безопасных стран британские власти. В связи с этим курортный сезон в стране завершается досрочно — около 400 отелей уже объявили о своем закрытии.

«Ситуация будет очень сложной, по крайней мере в начале осени. Потом будет видно, можно ли вернуть что-то из этого рынка», — заявила председатель федерации отелей Майорки Мария Фронтера.

В свою очередь испанские власти ввели собственные общенациональные ограничения — 17 августа министр здравоохранения страны Сальвадо Илья объявил о запрете на работу ночных клубов и дискотек. Барам и кафе теперь необходимо закрываться не позднее часа ночи. Возвращение к прежним мерам безопасности связано с тем, что за последние две недели число новых случаев COVID-19 выросло на 50 тыс., а 14 август рост за день впервые за долгое время составил 7,5 тыс.

Решила запретить вечеринки и Италия — там с 16 августа было принято решение отменить все дискотеки не только в помещениях, но и на открытом воздухе, пишет газета Corriere della Sera. В последние две недели в Италии идет устойчивый рост числа пациентов с COVID-19 — с 200 человек за сутки в июне-июле до более 600 к 19 августа. Отмечается, что это рекордные цифры с конца мая.

Между тем в Черногории из-за пандемии коронавируса нового типа решили перенести учебный год на один месяц. Об этом сообщили в Министерстве образования страны. Уроки теперь начнутся 1 октября. В Институте общественного здравоохранения государства отметили, что данная мера была необходимой на фоне распространения вируса. Тем не менее в ведомстве заверили: эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Вернуться к ограничениям решила и украинская столица. С 17 августа в Киеве запрещено проводить массовые мероприятия, если во время них невозможно обеспечить для участников социальную дистанцию в 1,5 м. Также теперь гражданам нельзя находиться в любых общественных учреждениях и транспорте без медицинских масок, а на улице — без паспорта.

Столица и еще четыре области Украины приближаются к критической заполненности больниц до 50%, заявил министр здравоохранения Максим Степанов 14 августа. Он также отметил, что в стране зафиксирован новый суточный антирекорд по числу заразившихся коронавирусом — 1 732 человека.

Думают о возвращении к отмененным мерам безопасности и в Литве — премьер-министр страны Саулюс Сквернялис предупредил граждан о возможном локдауне.

«Мы хотим избежать второй волны, но данные за последние сутки — это рекорд. По статистике, мы сейчас где-то на уровне апреля, и приближаемся мы не к показателям за май-июнь, а к мартовским. Правительство предусмотрело шаги, если ситуация не изменится, нам придется вернуться к принудительному регулированию», — заявил глава кабмина.

Грозят ограничения и Турции, сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. Только за 15 августа в стране были выявлены 1 256 граждан с COVID-19 — это самый высокий суточный показатель за 45 дней.