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Белоруссия в огне. Главное

Россияне переживают за Белоруссию 

Лера Букина 55 минут назад
Россияне переживают за Белоруссию
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех ступеней. Указ главы государства опубликовали 18 августа, хотя подписан он был еще 13-го числа.
В документе говорится, что силовики получили медали за «образцовое исполнение служебных обязанностей».

Россияне опасаются активных действий со стороны белорусов после награждения силовиков

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Идея Лукашенко о награждении силовиков побудит ли народ к еще более активным действиям?». 55% опрошенных не сомневаются в том, что это произойдет. 38% россиян считают, что это не приведет к еще более активным действиям, поскольку, по их мнению, для белорусов это было ожидаемо.7% участников сказали, что для них это сложный вопрос.

Россияне прокомментировали задержания в Белоруссии

Аналитики Рамблера выяснили, что для 51% россиян данные действия со стороны силовиков в отношении белорусов были несправедливыми, поскольку протесты были мирными. 34% участников придерживаются иного мнения.
«Народ сам лез на рожон», — подчеркнули респонденты.
15% россиян не знают, как было нужно действовать в данном случае.

Россияне предположили, когда ситуация с протестами сойдет на нет

Так, по мнению 52% участников, ситуация при Лукашенко не нормализуется. 32% опрошенных ответили: «Примерно через месяц». 13% проголосовавших сказали, что, по их мнению, ситуация сойдет на нет примерно через 2-3 месяца. 3% ответили: «Через полгода».

Россияне представили, как бы поступили на месте белорусов

Аналитиками Рамблера было выявлено то, как бы россияне поступили на месте белорусов. 32% опрошенных поддержали бы других. 30% воздержались бы от протестов, поскольку уважают Лукашенко. 21% участников не знают, как бы поступили на их месте. 17% не выходили бы на улицы, поскольку осознают, насколько опасно это делать в такое напряженное для Белоруссии время.

Россияне переживают за превышение полномочий со стороны силовиков Белоруссии

49% опрошенных считают, что некоторые силовики Белоруссии должны быть наказаны за жестокое обращение с людьми. 37% опрошенных заявили, что силовики действовали так, как должны были, поскольку защищали свою страну. 14% проголосовавших ответили: "Спорный вопрос".
Всего в исследовании приняли участие 7965 человек.
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Комментарии
В мире , Александр Лукашенко
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