Россияне переживают за Белоруссию 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех ступеней. Указ главы государства опубликовали 18 августа, хотя подписан он был еще 13-го числа.

В документе говорится, что силовики получили медали за «образцовое исполнение служебных обязанностей».

Россияне опасаются активных действий со стороны белорусов после награждения силовиков

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Идея Лукашенко о награждении силовиков побудит ли народ к еще более активным действиям?». 55% опрошенных не сомневаются в том, что это произойдет. 38% россиян считают, что это не приведет к еще более активным действиям, поскольку, по их мнению, для белорусов это было ожидаемо.7% участников сказали, что для них это сложный вопрос.

Россияне прокомментировали задержания в Белоруссии

Аналитики Рамблера выяснили, что для 51% россиян данные действия со стороны силовиков в отношении белорусов были несправедливыми, поскольку протесты были мирными. 34% участников придерживаются иного мнения.

«Народ сам лез на рожон», — подчеркнули респонденты.

15% россиян не знают, как было нужно действовать в данном случае.

Россияне предположили, когда ситуация с протестами сойдет на нет

Так, по мнению 52% участников, ситуация при Лукашенко не нормализуется. 32% опрошенных ответили: «Примерно через месяц». 13% проголосовавших сказали, что, по их мнению, ситуация сойдет на нет примерно через 2-3 месяца. 3% ответили: «Через полгода».

Россияне представили, как бы поступили на месте белорусов

Аналитиками Рамблера было выявлено то, как бы россияне поступили на месте белорусов. 32% опрошенных поддержали бы других. 30% воздержались бы от протестов, поскольку уважают Лукашенко. 21% участников не знают, как бы поступили на их месте. 17% не выходили бы на улицы, поскольку осознают, насколько опасно это делать в такое напряженное для Белоруссии время.

Россияне переживают за превышение полномочий со стороны силовиков Белоруссии

49% опрошенных считают, что некоторые силовики Белоруссии должны быть наказаны за жестокое обращение с людьми. 37% опрошенных заявили, что силовики действовали так, как должны были, поскольку защищали свою страну. 14% проголосовавших ответили: "Спорный вопрос".

Всего в исследовании приняли участие 7965 человек.