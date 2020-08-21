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Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим 

Lenta.ru и ещё 13 42 минуты назад
Министр обороны допустил стрельбу по белорусам
Фото: Виктор Толочко / Sputnik
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих. Запись закрытой встречи с руководителями силовых подразделений, прошедшей 20 августа, опубликовало издание «Наша Нива».

«Нас призывают, в том числе и Тихановская: "Не выполняйте преступные приказы". Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона — не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… — мы люди военные», — сказал он.

Министр отметил, что армия оказалась в роли часового, который действует согласно уставу.

«Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового», — продолжил он, добавив, что задача армии — «не допустить выстрела вверх».

Также министр не исключил сценария, при котором Белоруссия окажется в состоянии гражданской войны.

«На сегодня это уже реальность. Сомневающимся лучше уйти сейчас — на команде "Стой, стрелять буду"», — завершил Хренов.

Ранее белорусская оппозиция пообещала обеспечить жильем силовиков, которые откажутся выполнять «преступные приказы» и разгонять протестующих. Тем, кто перейдет на сторону народа, также обещают безопасность и неприкосновенность, отмену долгов за образование и других задолженностей.
По всей стране больше недели идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись, были задержаны порядка семи тысяч человек. Известно о четырех погибших.
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В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко
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