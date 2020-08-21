Министр обороны допустил стрельбу по белорусам

«Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового», — продолжил он, добавив, что задача армии — «не допустить выстрела вверх».