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Мятежники в Мали объяснили захват власти желанием провести «честные выборы» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мятежники в Мали объяснили захват власти
Фото: Reuters
Мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов, пишут СМИ.
Военные обратились к соотечественникам, и рассказали, что были вынуждены вмешаться в ситуацию из-за растущего «хаоса, анархии и небезопасности», передает «Интерфакс».
Мятежники пояснили, что не планируют оставаться у власти, они намерены «восстановить доверие между правителями и народом».
Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.
При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.
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В мире , Интерфакс , Мали
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