Мятежники в Мали объяснили захват власти

Мятежные военные, захватившие власть в Мали , сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов, пишут СМИ.

Военные обратились к соотечественникам, и рассказали, что были вынуждены вмешаться в ситуацию из-за растущего «хаоса, анархии и небезопасности», передает «Интерфакс».

Мятежники пояснили, что не планируют оставаться у власти, они намерены «восстановить доверие между правителями и народом».

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.