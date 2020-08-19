Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

CNN: чтобы не заказывали лишнего — китайский ресторан извинился за взвешивание гостей на входе 

RT на русском 1 час назад
Зачем китайский ресторан взвешивает гостей на входе
Фото: Reuters
В рамках участия в государственной кампании по сокращению пищевых потерь китайская сеть ресторанов предложила посетителям взвешиваться на входе и составлять для гостей меню, исходя из их физических характеристик, пишет CNN. Однако многим такая инициатива пришлась не по вкусу, и руководству пришлось извиняться.
Китайская сеть ресторанов выступила с публичными извинениями за то, что в рамках общенациональной кампании по сокращению пищевых отходов взвешивала гостей на входе, сообщает CNN.
Ресторан популярной на юге КНР сети Chuiyan Xiaochao Huangniurou, специализирующейся на жареной говядине, в городе Чанша просил своих посетителей, прежде чем они пройдут в зал, встать на весы и предоставить личную информацию. Основываясь на полученных данных, заведение предлагало гостям соответствующее меню. Так, в зависимости от веса и калорийности блюд миниатюрные женщины с массой тела менее 40 кг получали в рекомендацию фирменную говядину ресторана и рыбную голову, а мужчинам весом более 80 кг предлагалось попробовать сытное блюдо из тушёной свинины.
Также в заведении были развешаны таблички с призывами «всё съедать и ничего не оставлять на тарелках» и «быть бережливыми».
Столкнувшись с обвинениями в оскорблении чувств полных людей, ресторан заявил, что всего лишь пытается внести свой вклад в сокращение пищевых отходов. Заведение подчеркнуло, что насильно никого взвешиваться не заставляет, принесло извинения всем, кого новая инициатива могла обидеть, и отметило, что весы на входе всё равно оставит и все желающие смогут воспользоваться услугой.
Как напоминает CNN, 11 августа глава КНР Си Цзиньпин объявил начало кампании по сокращению количества пищевых потерь по всей стране. В этом году Китай столкнулся с продовольственным кризисом, потому что рекордные потопы уничтожили урожай риса, а эпидемия свиного гриппа привела к массовому убою заражённых свиней.
Ещё в 2015 году китайские СМИ сообщали, что ежегодно предприятия общественного питания Поднебесной выбрасывают от 17 до 18 млн тонн пищевых отходов. Во время своего недавнего выступления Си назвал такую чрезмерную трату ресурсов «шокирующей и ненормальной».
Chuiyan Xiaochao Huangniurou — не первый ресторан, который ответил на призыв лидера и ужесточил правила для гостей. На прошлой неделе ассоциация заведений общественного питания в городе Ухань выступила за введение практики заказа «на одно блюдо меньше», чем число пришедших поесть посетителей.
Социальные сети и приложения Поднебесной, на которых люди размещали популярные видео с поеданием большого количества блюд, также предупредили, что будут блокировать пользователей, пропагандирующих чрезмерное потребление пищи.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
RT на русском: последние новости
Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии Лукашенко заявил об отсутствии иностранных военных в Белоруссии Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии Глава Евросовета созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов Польша начала принимать желающих покинуть страну белорусов
Комментарии
В мире , Азия , Статьи , Си Цзиньпин , CNN , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На МКАД разогнали проституток
На МКАД разогнали проституток
Лукашенко предложил план смены власти
Лукашенко предложил план смены власти
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Стали известны заслуги погибшего в Сирии генерала РФ
Украина ищет предателей из-за операции с бойцами ЧВК
Украина ищет предателей из-за операции с бойцами ЧВК
Видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение