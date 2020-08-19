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Белоруссия в огне. Главное

«Батька сейчас сильно уязвим»: удержится ли Лукашенко у власти до сентября? 

ИД «Собеседник» 39 минут назад
«Батька сейчас сильно уязвим»
Фото: ТАСС
Политолог Алексей Макаркин — о том, сколько осталось президентствовать нынешнему лидеру Белоруссии.
— Досидит ли Лукашенко в кресле хотя бы до начала сентября, зависит от многих факторов, — объясняет эксперт. — В первую очередь от того, будут ли люди продолжать выходить на митинги и в каком количестве. Забастовочная активность, насколько можно судить, в Беларуси сохраняется, и это тоже важный фактор. Наконец, консолидация элит.
Сейчас ряд влиятельных фигур и структур дистанцируется от Лукашенко, но силовики пока еще остаются с ним, — подчеркивает политолог. — Так вот чем больше людей будет выходить на улицы и чем дольше это будет продолжаться, тем больше элиты будут задумываться над тем, продолжать ли поддерживать Лукашенко. И силовики тоже.
Очень многое зависит и от того, какие решения будет принимать формирующийся координационный совет оппозиции, насколько он вообще будет дееспособен.
Но важно следующее: Лукашенко морально сейчас сильно уязвим, — отмечает Алексей Макаркин.
Его люди избивали протестующих, затем избиения продолжились в СИЗО. Именно эти обстоятельства и стали одной из причин забастовочного движения. И этого не забудут. Образ тихой и спокойной Беларуси, любящей своего Батьку, разрушен навсегда.
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Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Федута , Алексей Макаркин , ФСИН
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