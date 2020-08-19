«Батька сейчас сильно уязвим»

— Досидит ли Лукашенко в кресле хотя бы до начала сентября, зависит от многих факторов, — объясняет эксперт. — В первую очередь от того, будут ли люди продолжать выходить на митинги и в каком количестве. Забастовочная активность, насколько можно судить, в Беларуси сохраняется, и это тоже важный фактор. Наконец, консолидация элит.

Сейчас ряд влиятельных фигур и структур дистанцируется от Лукашенко, но силовики пока еще остаются с ним, — подчеркивает политолог. — Так вот чем больше людей будет выходить на улицы и чем дольше это будет продолжаться, тем больше элиты будут задумываться над тем, продолжать ли поддерживать Лукашенко. И силовики тоже.

Очень многое зависит и от того, какие решения будет принимать формирующийся координационный совет оппозиции, насколько он вообще будет дееспособен.

Но важно следующее: Лукашенко морально сейчас сильно уязвим, — отмечает Алексей Макаркин.

Его люди избивали протестующих, затем избиения продолжились в СИЗО . Именно эти обстоятельства и стали одной из причин забастовочного движения. И этого не забудут. Образ тихой и спокойной Беларуси, любящей своего Батьку, разрушен навсегда.