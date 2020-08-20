Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах

"Не забывайте свое профессиональное призвание, — сказал глава МИД. — Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа". "Ну а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца", — добавил он.