Глава МИД Белоруссии заявил об угрозах

"Я еще могу понять, когда раздаются угрозы в адрес государственного служащего, занимающего конкретный пост. Но подленькое, анонимное давление на семью, в том числе на малолетних детей, никак не укладывается в моей голове с понятием "демократия". За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами", — говорится в обращении министра к сотрудникам системы дипслужбы республики.
Необходимость перемен
"Перемены нужны, этого никто не отрицает, — подчеркнул он. — Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше".
Не вносить раскол
"Не забывайте свое профессиональное призвание, — сказал глава МИД. — Выражая свою гражданскую позицию, не пытайтесь вносить раскол в коллектив, итоги работы которого важны в первую очередь для страны и народа". "Ну а если в силу каких-то причин не можете найти в себе мотивацию — не вступайте в сделку с совестью, будьте честными и принципиальными до конца", — добавил он.