Лукашенко обратился к Путину с просьбой 

По словам Эйсмонт, сегодня между президентами России и Белоруссии состоялся телефонный разговор.

«Белорусский президент не видит необходимости в разговоре с Меркель, эффект от него скорее будет отрицательным», — цитирует пресс-секретаря Лукашенко RT.

Как сообщал «Рамблер», 15 августа на фоне протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, Лукашенко обсудил ситуацию в стране с Путиным. После этого разговора Лукашенко заявил, что РФ «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.