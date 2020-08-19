Лукашенко обратился к Путину с просьбой 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора попросил президента России Владимира Путина передать просьбу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель — не вмешиваться в дела Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт сообщает Telegram-канал RT.
По словам Эйсмонт, сегодня между президентами России и Белоруссии состоялся телефонный разговор.
«Белорусский президент не видит необходимости в разговоре с Меркель, эффект от него скорее будет отрицательным», — цитирует пресс-секретаря Лукашенко RT.
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Как сообщал «Рамблер», 15 августа на фоне протестов в Белоруссии, которые начались после президентских выборов, Лукашенко обсудил ситуацию в стране с Путиным. После этого разговора Лукашенко заявил, что РФ «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.
18 августа стало известно, что Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии, президентом Франции и главой Евросовета, в ходе которых обсудил ситуацию в Белоруссии.