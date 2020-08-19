Даже США придется согласиться на российскую вакцину?

США охвачены паранойей относительно российской вакцины. Они чувствуют, что отстают в важнейшей гонке, связанной не только со здоровьем людей, хотя это должно стоять на первом месте, но и с большими деньгами. И теперь при помощи медиа-кампании стремятся сделать из «Спутника V» нечто, что «и обезьянам-то не дать».

Как и ожидалось, тот факт, что Россия первой создала вакцину от коронавируса, очень взволновал мир. Трудно сказать, насколько затянется период российского первенства, но Москва , несомненно, максимально им воспользуется, чтобы, в том числе, не только заработать (сейчас время продавать вакцину максимальному количеству стран), но и поднять свой престиж. Поэтому сегодня, как передает CNN, российские власти заявили, что готовы помочь даже Соединенным Штатам как можно скорее получить вакцину, а точнее реализовать операцию «Сверхзвуковая скорость», направленную на максимальное ускорение разработки вакцины.

Неудивительно, что США тут же отклонили российское предложение, заявив, что сейчас не заинтересованы в российской помощи. Один неназванный высокопоставленный российский чиновник сказал в комментарии CNN: «Американская сторона испытывает к России большое недоверие. На наш взгляд, из-за этого недоверия США сейчас отказываются от необходимых им технологий, которые нужны для вакцины».

Ситуацию прокомментировала и представительница Белого дома Кейли Макинэни, которая заявила, что президент Дональд Трамп знаком с деталями разработки российской вакцины и что США будут добиваться создания собственной вакцины, которая пройдет «строгую» третью фазу тестирования по всем стандартам.

Таким образом, США парируют России, указывая на то, что ее вакцина была создана не по правилам, на скорую руку, и поэтому она потенциально неэффективна, а возможно, и опасна. Иными словами, на глобальном рынке, который ждет вакцины, а это буквально все страны мира, США уже сейчас пытаются преподнести себя как самый лучший вариант, отличающийся качеством, так как их вакцина будет «строго протестирована».

Но так ли это на самом деле? Всего несколько дней назад Трамп заявил, что уверен — американская вакцина появится до президентских выборов (третье ноября). Из этого следует, что США, под давлением администрации Трампа, постараются представить вакцину на рынке как можно скорее, максимально укоротив себе путь к ней, а это означает, что, вероятно, «строгого тестирования» так и не будет.

Один анонимный американский чиновник от здравоохранения сказал: «Нет ни малейшего шанса использования российской вакцины на обезьянах, не говоря уже о людях».

Вот она та самая паранойя и недоверие, о которых говорил выше процитированный российский руководитель. США чувствуют, что отстают в важнейшей гонке, которая связана не только со здоровьем людей, хотя это должно стоять на первом месте, но и с большими деньгами. Ведь успешная вакцина принесет миллиарды долларов прибыли тому, кто сможет первым ее предложить. А сейчас это Россия.

Русским, которые понимают это, хватило смелости, чтобы заявить, что они готовы поделиться информацией о своей вакцине с США и готовы разрешить американским фармацевтическим компаниями производить российскую вакцину на американских мощностях. Ясно, что это стало бы огромным политическим ударом для США и для всех тех, кто не готов «использовать российскую вакцину даже на обезьянах».

Анонимные представители российской власти утверждают, что некоторые американские фармацевтические компании уже проявили интерес к российской вакцине. Неизвестно, что это за компании, но я не удивлюсь, если это правда. Если бы в мире действительно правил свободный рынок (к которому США апеллируют чаще других), избавленный от политического давления, американские фармацевтические гиганты заинтересовались бы российской вакциной и выступили бы в качестве посредника, который сумел бы на этом заработать.

В ближайшее время может выясниться, что Россия просто не в состоянии сама произвести достаточно вакцины. Уже сейчас русские заявили, что могут за год произвести около полумиллиарда доз (а им уже поступили заказы на миллиард!).

Русские так просто от этой схемы не откажутся. Они упирают на то, что российская вакцина «Спутник V» может спасти американские жизни. Неужели тщеславие американских властей столь велико, что они позволят умирать своим гражданам, когда существует потенциальное спасение? Возможно, сам Трамп и согласился бы принять помощь, но в эти предвыборные дни он вынужден остерегаться любого сотрудничества с Россией, чтобы СМИ его не «сожрали».

Упомянутый неназванный российский чиновник в интервью CNN высказывает интересный аргумент: «А что если выяснится, что российская вакцина самая эффективная? Встанет вопрос, почему США не воспринимали ее всерьез и почему политика преградила ей путь?»

Каждый день важен, и каждый день, когда у России есть вакцина, а у США нет, это еще один день, когда Россия зарабатывает. Уже более 20 стран мира выразили желание закупить российскую вакцину. Филиппинский президент Родриго Дутерте сказал, что лично привьется, как только получит вакцину. В мексиканском Министерстве иностранных дел вчера заявили, что начали переговоры с Россией по поводу приобретения вакцины. А это значит, что даже американский сосед не хочет ждать предложений от США.

Может ли случиться так, что американцы начнут переходить границу, чтобы привиться в Мексике? В нынешней необыкновенной ситуации представить себе можно все что угодно. Может, и у нас сложится подобная ситуация, ведь соседняя Сербия уже сообщила о начале переговоров с Россией о закупке вакцины «Спутник V». При этом в Хорватии высказываются мнения, схожие с теми, которые звучат в Америке. Специалисты заявляют, что не позволят, чтобы члены их семей прививались российской вакциной. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сказал, обращаясь к журналистам, что Сербия одна из первых получит российскую вакцину благодаря тесным отношениям между Белградом и Москвой.

Многие задаются вопросом, как России удалось так быстро создать вакцину? Сегодня об этом рассказал глава московского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург . По его словам, предыдущий российский опыт производства вакцины против эболы и MERS значительно ускорил изобретение вакцины от COVID-19.

«Целое поколение биотехнологов, вирусологов, иммунологов в течение 20 с лишним лет проводило работу по созданию той технологии, с помощью которой была создана эта вакцина. (…) Вакцина против вируса Эбола — это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против covid-19. И, безусловно, весь тот большой опыт, который был использован при создании той вакцины, не просто пригодился, а он во многом был перенесен, а именно дозы иммунизации для животных, для человека», — сказал Гинцбург.

Российские власти подтвердили, что с сегодняшнего дня официально началось производство Gam-COVID-Vac под названием «Спутник V».

Также Гинцбург отметил, что сейчас уже более трех с половиной тысяч человек получили вакцину «Спутник V» и что к настоящему моменту у них не отмечается (за исключением нескольких случаев повышенной температуры) никаких негативных последствий. По словам Гинцбурга, с реакцией в виде температуры легко справляется таблетка Парацетамола.

Что касается гонки, то, как сказал Гинцбург, о ней российские ученые не думали. «Единственное ощущение — необходимость защитить себя, своих родственников и наше население. Единственное, было некоторое ощущение, как у любого профессионала, „охотника за микробами", что его надо поймать и ликвидировать. Да, это ощущение было“, — заявил ученый.

В ближайшие дни и недели станет понятно, насколько эффективна российская вакцина и насколько она безопасна. Конечно, даже те страны, которые уже выразили желание ее купить, будут с большим вниманием следить за новостями из России, чтобы увериться в собственном выборе. Если вакцина „Спутник V“ действительно зарекомендует себя как качественное средство, то останется еще геополитический вопрос. Такие страны, как Хорватия, точно не станут закупать российскую вакцину, поскольку это противоречит их внешней политике. Однако давайте представим себе, что осенью подскочит заболеваемость, как, к сожалению, прогнозируют многие эпидемиологи. Неужели Хорватия будет спокойно взирать, как covid —19 уносит жизни и разрушает экономику, тогда как соседняя Сербия, благодаря ее внешней политике, сможет рассчитывать на спасение?

Тем не менее главная нравственная дилемма может встать именно перед Соединенными Штатами, где уже давно ежедневно умирают более тысячи человек. Потребуется медиакампания, которая уже началась, чтобы максимально демонизировать российскую вакцину. Из нее нужно сделать нечто, что обезьянам-то не дать, не то, что людям, и этот аргумент сохранится, если выяснится, что вакцина плоха. Но что если нет? Что если она исключительно эффективна? Как тогда скрыть правду от людей, которые из-за этой пандемии уже на грани?

Advance (Хорватия)