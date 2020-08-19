Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Белоруссии , созванный по инициативе Польши Литвы . Об этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

"Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась", — написал он в Twitter.

Videoconference of #EU27 leaders on the situation in #Belarus has started now.



First on is exchange of views with @EP_President pic.twitter.com/rMzhgZ3oux— Barend Leyts (@BarendLeyts) August 19, 2020

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на своей странице в Twitter после начала экстренной видеоконференции, что саммит призовет руководство Белоруссии отвечать на волю народа.

"Сегодня лидеры обсудят, как наилучшим образом отвечать на развивающуюся ситуацию в Белоруссии. Насилие должно прекратиться и мирный диалог должен быть запущен. Руководство Белоруссии должно отвечать на волю народа", — заявил он.

"Наш сигнал четок. Насилие должно прекратиться, и мирный и всеобъемлющий диалог должен быть запущен. Руководство Белоруссии должно отвечать на волю народа", — заявил он.

Переговоры проходят в закрытом режиме. По итогам саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделают заявления.

За несколько часов до начала встречи находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская распространила видеообращение к лидерам ЕС на английском языке с субтитрами, где призвала не признавать результаты выборов и поддержать формируемые оппозицией альтернативные структуры, претендующие на власть в Белоруссии. В Европейском совете ТАСС отказались комментировать как само обращение, так и то, будут ли лидеры обсуждать этот призыв.

Ожидания от саммита

По информации дипломатических источников в Брюсселе, ожидается, что в итоговое заявление саммита будут включены пять основных тезисов. Во-первых, лидеры ЕС еще раз заявят, что считают итоги выборов 9 августа фальсифицированными. Во-вторых, они потребуют прекратить применение силы к протестующим и освободить всех так называемых политических заключенных, к которым в ЕС относят как задержанных участников протестов, так и ранее задержанных претендентов на пост президента.

В-третьих, лидеры выразят "поддержку мирным протестующим". В-четвертых, будет заявлено о поддержке Евросоюзом суверенитета Белоруссии и недопустимости вмешательства в ее дела внешних сил, под которыми в Брюсселе подразумевают Россию, а не страны ЕС. В-пятых, главы государств сообщества подтвердят ранее принятое главами МИД стран сообщества решение о введении новых санкций против Лукашенко и его окружения.

Снова санкции

14 августа министры иностранных дел 27 стран ЕС провели внеплановую видеоконференцию, на которой приняли решение начать разработку черного списка представителей руководства Белоруссии, ответственных, как считает Брюссель, за "полицейское насилие и за фальсификацию результатов выборов 9 августа". Всем фигурантам списка будет запрещен въезд на территорию ЕС, их банковские активы в Евросоюзе подлежат заморозке.

К нынешнему саммиту новый черный список для Белоруссии еще не разработан. Как сообщила в среду на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали, "подготовка санкционного списка уже началась, однако пока не известно, когда она будет завершена".

Она сообщила, что данные санкции будут приняты "в рамках существующего санкционного режима в отношении Белоруссии, который действует до 28 февраля 2021 года и включает запрет на поставки оружия в эту страну, а также черный список из четырех человек, связанных с исчезновениями оппозиционных деятелей и журналистов".

Основные санкции ЕС, обусловленные Брюсселем нарушением прав человека в Белоруссии, действовали с 2003 года и были отменены в несколько этапов в 2015-2016 годах. В разные годы объем черного списка для Белоруссии расширялся и сокращался, максимальное число его фигурантов составляло порядка 130 человек.