ЕС сделал заявление о легитимности Лукашенко

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что у президента Белоруссии "не хватает демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в этой стране. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на испанский телеканал TVE.

Кроме того, по данным агентства, Боррель заявил испанским журналистам, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".

Главы государств и правительств 27 стран ЕС проводят в среду экстренный саммит в формате видеоконференции по Белоруссии, созванный по инициативе Польши и Литвы. Переговоры проходят в закрытом режиме. По итогам саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделают заявления.