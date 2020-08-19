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Белоруссия в огне. Главное

В ЕС считают, что президент Белоруссии «не имеет легитимности» 

ТАСС и ещё 9 22 минуты назад
ЕС сделал заявление о легитимности Лукашенко
Фото: ТАСС
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель полагает, что у президента Белоруссии "не хватает демократической легитимности", поскольку ЕС не признал итоги выборов в этой стране. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на испанский телеканал TVE.
Кроме того, по данным агентства, Боррель заявил испанским журналистам, что лидеры ЕС на саммите намерены "осудить и не признать режим Лукашенко".
Главы государств и правительств 27 стран ЕС проводят в среду экстренный саммит в формате видеоконференции по Белоруссии, созванный по инициативе Польши и Литвы. Переговоры проходят в закрытом режиме. По итогам саммита председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделают заявления.
За несколько часов до начала встречи находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская распространила видеообращение к лидерам ЕС на английском языке, призвав не признавать результаты выборов и поддержать формируемые оппозицией альтернативные структуры, претендующие на власть в Белоруссии. В Европейском совете ТАСС отказались комментировать как само обращение, так и тот факт, будут ли лидеры обсуждать этот призыв.
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Комментарии
В мире , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Шарль Мишель , Жозеп Боррель , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Reuters
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