«Как гестапо»: Лукашенко разберется с протестующими 

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозах и давлении на силовиков со стороны протестующих, а также поблагодарил рабочих и призвал их «не прятать глаза в асфальт». Об этом пишет «Белта».

Лукашенко высказался о сложившейся в стране ситуации в ходе заседания Совета безопасности, в котором также по видеосвязи приняли участие руководители регионов.

«Несмотря на то, что вся страна в принципе в подавляющем большинстве занята работой, тем не менее, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются. Мы это видим», — пояснил Лукашенко.

Он отметил, что поступают угрозы в адрес семей военных и силовиков, госслужащих, работников СМИ и даже «предпринимаются атаки на членов правительства». Также, по словам Лукашенко, рабочих и руководителей предприятий «перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы».

«Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, уличные акции спонсируют западные государства, которые «не скрывая, в открытую, заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».

Как сообщал «Рамблер», после завершения голосования на президентских выборах 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста, столкновения, а также забастовки на предприятиях. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших и избиениях мирных жителей и журналистов силовиками.