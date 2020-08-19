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Белоруссия в огне. Главное

«Не давали спать»: как силовики издевались над журналисткой из ЕС 

Павел Тиунов 23 минуты назад
В Минске ранили журналистку из ЕС
Фото: РИА Новости
Журналистка из Нидерландов Эмили Ван Оутерен получила осколочное ранение в ногу на акции протеста в Минске 9 августа, сообщает издание Tut.by. Девушку отвезли в военный госпиталь, где, по ее словам, она познакомилась не только с медиками, но и с силовиками.
Эмили отметила, что приехала в Белоруссию как туристка: у нее не получилось аккредитоваться как журналистка. Девушка уверяет, что на границе не врала — о цели поездки в Минск ее не спрашивали. 9 августа после выборов она отправилась на проспект Машерова, чтобы записать несколько интервью с протестующими.
Она подчеркнула, что специально не лезла «в гущу событий», оставаясь в стороне. Беседуя с минчанами Эмили вдруг заметила, что вокруг нее растет беспокойство: раздался хлопок, ее ослепило ярким светом.

«Как будто кто-то выключил звук в фильме, потому что я уже ничего не слышу, а съемка продолжается. Затем я чувствую, как что-то острое проникает в мое левое бедро. Тут же теплая жидкость стекает по моей икре», — приводит издание слова журналистки.

На помощь девушке пришли два парня и женщина, которая обмыла раны и прижала к ним несколько носовых платков. Молодые люди вызвали «скорую», Эмили отвезли в военный госпиталь. Отделение неотложной помощи было перегружено.
Врачи занимались в первую очередь спасением жизни, поэтому раненой нидерландке пришлось подождать. При этом ей и еще двум женщинам специально не давали спать, заявила журналистка.

«Регулярно кто-то заходил в палату, чтобы припугнуть. Если боязно, что пациент представляет угрозу или сбежит, милиция может дежурить под палатой», — отметила девушка.

По словам Эмили, её допрашивали несколько раз. При этом силовики не выясняли при каких обстоятельствах журналистка получила ранение, а пытались уличить ее в причастности к беспорядкам или провокационном поведении. Через два дня осле госпитализации нидерландке удалось покинуть Белоруссию.

«Вернусь только в демократическую Беларусь», — резюмировала она.

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В мире , ЕС , Минск , Нидерланды
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