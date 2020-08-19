Умер участник расстрелянной в Бресте демонстрации

«Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания», — сообщает издание tut.by.