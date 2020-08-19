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Белоруссия в огне. Главное

В госпитале умер участник расстрелянной в Бресте демонстрации 

ИА Regnum и ещё 2 16 минут назад
Умер участник расстрелянной в Бресте демонстрации
Фото: Telegram-канал TUT.BY
В минском военном госпитале умер 43-летний Геннадий Шутов. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа во время подавления протестов в Бресте.
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«Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания», — сообщает издание tut.by.

До этого, 10 августа в Минске был застрелен Александр Тарайковский. Государственные СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали, что он якобы погиб от взрыва неустановленного взрывного устройства при попытке метнуть его в ОМОН. Однако в официальной справке причиной смерти указана кровопотеря от открытой раны грудной клетки.
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В мире , Происшествия , Александр Тарайковский
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