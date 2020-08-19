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Белоруссия в огне. Главное

Огнестрельное ранение в голову: новая жертва протестов в Белорусии 

Мария Иванова 34 минуты назад
В Минске скончался 43-летний Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время акций протеста. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на родственников мужчины.
По данным издания, члены семьи двое суток не могли найти Шутова.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
По информации TUT.BY, ранение он получил 11 августа в районе администрации Московского района Бреста.
В МВД Белоруссии сообщали https://t.me/pressmvd/1895, что в этот день в Бресте на милиционеров напала «группа агрессивно настроенных граждан» с арматурами.
Милиционеры сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, нападавших это якобы не остановило, поэтому сотрудники МВД начали стрелять на поражение, один мужчина был ранен. Имя раненого не уточнялось.
Родственники Шутова заявили, что сначала он попал в Брестскую областную больницу, а затем его на вертолете перевезли в военный госпиталь Минска. Дочь Шутова Людмила заявила, что у него диагностировали «огнестрельную травму и тяжелые и обширные повреждения мозга», спасти его врачи не смогли.
Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и трех погибших.
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В мире , Видео , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , МВД , Минск
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