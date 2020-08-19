Минске скончался 43-летний Геннадий Шутов, получивший огнестрельное ранение в голову во время акций протеста. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на родственников мужчины.

По данным издания, члены семьи двое суток не могли найти Шутова.

По информации TUT.BY, ранение он получил 11 августа в районе администрации Московского района Бреста.

МВД Белоруссии сообщали https://t.me/pressmvd/1895, что в этот день в Бресте на милиционеров напала «группа агрессивно настроенных граждан» с арматурами.

Милиционеры сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, нападавших это якобы не остановило, поэтому сотрудники МВД начали стрелять на поражение, один мужчина был ранен. Имя раненого не уточнялось.

Родственники Шутова заявили, что сначала он попал в Брестскую областную больницу, а затем его на вертолете перевезли в военный госпиталь Минска. Дочь Шутова Людмила заявила, что у него диагностировали «огнестрельную травму и тяжелые и обширные повреждения мозга», спасти его врачи не смогли.

Как сообщал «Рамблер», после окончания выборов президента в Белоруссии начались массовые акции протеста. В ходе протестов были задержаны несколько тысяч человек (по словам властей, тысячу из них уже отпустили), сообщалось о множестве избитых силовиками людей и трех погибших.