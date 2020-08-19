Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась 

Один из протестующих около Минского подшипникового завода. Когда перед глазами нет методички и забыл, в какой стране находишься. pic.twitter.com/KHABqSOWa0— ღ Елена Петрова 🇷🇺 (@Enchanteressse) August 17, 2020 Видеозапись интервью одного из протестующих около Минского подшипникового завода, размещенная в Twitter Еленой Петровой , вызвала дискуссию об участии в акциях протеста в Белоруссии украинцев.

Запись представляет собой фрагмент интервью для RT одного из протестующих, который держит в руках бело-красно-белый флаг.

«То, что сделали с нашими детьми. Их просто изувечили, растерзали, убили в автозаках, убили в тюрьме. Потому терпеть это больше невозможно», — пояснил мужчина, подчеркнув, что необходимо выходит на акции каждый день и «ворошить рабочий класс».

При этом Елена Петрова обратила внимание, что акцент у участника протеста, который мешал русские слова белорусскими, украинский.

«Это НЕ белорусский говор. Он сказал «нашими дітьми», а не «нашымі дзецьмі». Белорусский и украинский очень отличаются на слух, у белорусов идёт упор на «дз», «ц» и «а/я», — отметила она.

Пользователи соцсети поспорили, действительно ли украинцы принимают участие в протестных акциях в соседней Белоруссии.

«Вот прикол. Методичку не выучил, но вышел на протест, чтобы заработать!» — оценил видео Коля Тихий.

В свою очередь Николай Лазарев услышал, что мужчина упомянул в своей речи «Украину».

«Краина — это страна по-белорусски)))», — пояснил Андрей Коrovin.

В свою очередь Дмитрий Белоусов высказал мнение, что протестующий «говорит с явно белорусским акцентом, и сказал „краина“.