Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась 

Видеозапись интервью одного из протестующих около Минского подшипникового завода, размещенная в Twitter Еленой Петровой
, вызвала дискуссию об участии в акциях протеста в Белоруссии
украинцев.
Запись представляет собой фрагмент интервью для RT одного из протестующих, который держит в руках бело-красно-белый флаг.
«То, что сделали с нашими детьми. Их просто изувечили, растерзали, убили в автозаках, убили в тюрьме. Потому терпеть это больше невозможно», — пояснил мужчина, подчеркнув, что необходимо выходит на акции каждый день и «ворошить рабочий класс».
При этом Елена Петрова обратила внимание, что акцент у участника протеста, который мешал русские слова белорусскими, украинский.
«Это НЕ белорусский говор. Он сказал «нашими дітьми», а не «нашымі дзецьмі». Белорусский и украинский очень отличаются на слух, у белорусов идёт упор на «дз», «ц» и «а/я», — отметила она.
Пользователи соцсети поспорили, действительно ли украинцы принимают участие в протестных акциях в соседней Белоруссии.
«Вот прикол. Методичку не выучил, но вышел на протест, чтобы заработать!» — оценил видео Коля Тихий.
В свою очередь Николай Лазарев
услышал, что мужчина упомянул в своей речи «Украину».
«Краина — это страна по-белорусски)))», — пояснил Андрей Коrovin.
В свою очередь Дмитрий Белоусов
высказал мнение, что протестующий «говорит с явно белорусским акцентом, и сказал „краина“.
Как сообщал „Рамблер“, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко
(80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших.