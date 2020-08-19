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Белоруссия в огне. Главное

Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась
Фото: ТАСС
Видеозапись интервью одного из протестующих около Минского подшипникового завода, размещенная в Twitter Еленой Петровой, вызвала дискуссию об участии в акциях протеста в Белоруссии украинцев.
Запись представляет собой фрагмент интервью для RT одного из протестующих, который держит в руках бело-красно-белый флаг.

«То, что сделали с нашими детьми. Их просто изувечили, растерзали, убили в автозаках, убили в тюрьме. Потому терпеть это больше невозможно», — пояснил мужчина, подчеркнув, что необходимо выходит на акции каждый день и «ворошить рабочий класс».

При этом Елена Петрова обратила внимание, что акцент у участника протеста, который мешал русские слова белорусскими, украинский.

«Это НЕ белорусский говор. Он сказал «нашими дітьми», а не «нашымі дзецьмі». Белорусский и украинский очень отличаются на слух, у белорусов идёт упор на «дз», «ц» и «а/я», — отметила она.

Пользователи соцсети поспорили, действительно ли украинцы принимают участие в протестных акциях в соседней Белоруссии.

«Вот прикол. Методичку не выучил, но вышел на протест, чтобы заработать!» — оценил видео Коля Тихий.

В свою очередь Николай Лазарев услышал, что мужчина упомянул в своей речи «Украину».

«Краина — это страна по-белорусски)))», — пояснил Андрей Коrovin.

В свою очередь Дмитрий Белоусов высказал мнение, что протестующий «говорит с явно белорусским акцентом, и сказал „краина“.
Как сообщал „Рамблер“, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших.
Комментарии 3
В мире , Елена Петрова , Николай Лазарев , Александр Лукашенко , Дмитрий Белоусов
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