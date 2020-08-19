Признаки коренного жителя Нью-Йорка

The New Yorker составил список поступков, которые коренной житель Нью-Йорка должен совершить хотя бы раз в жизни. На первом месте — визит к экстрасенсу в состоянии алкогольного опьянения.

На втором — падение в открытый канализационный люк из-за составления электронного письма на ходу. Замыкает тройку лидеров пьяный флирт с коллегой и последующие извинения по электронной почте.

«Семья»: как живет тайное общество под Парижем

Газета Le Figaro рассказала о религиозной общине La Famille («Семья»), три тысячи членов которой живут в парижском регионе.

Часть из них обосновалась в Вилье-сюр-Марн, менее чем в часе езды от Парижа. Журналисты Le Figaro навестили «Семью», когда ее члены праздновали свадьбу. Мужчины по такому случаю облачились в свои лучшие костюмы, а женщины надели длинные юбки и платья в стиле XIX века. Члены общества отрезаны от мира и уже много десятилетий женятся только на «своих».

Бразилия: изнасилованная дядей девочка и противники абортов

Военной полиции Бразилии пришлось защищать десятилетнюю девочку от разгневанных религиозных демонстрантов, которые пытались помешать ей сделать аборт. Об этом рассказало издание Mirror.

По данным газеты, девочку изнасиловал собственный дядя. О ее беременности стало известно, когда девочка обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Школьница рассказала медикам, что дядя насиловал ее с шести лет. Мужчину начала искать полиция. Девочку, по ее собственному желанию, отправили на аборт, но позже она столкнулась с угрозами ультраправых религиозных демонстрантов-противников абортов, которых пришлось разгонять военной полиции.

Как живут мигранты под Парижем

France Info рассказало о новом лагере для мигрантов, появившемся к северу от Парижа. Людям приходится жить в крошечных палатках под виадуком автомагистрали A1.

Каждый день лагерь пополняется новыми постояльцами, они приезжают из Италии или Бельгии, чтобы подать прошение об убежище. Мигранты опасаются, что лагерь скоро переполнится и просят чиновников помочь.

«Пожалуйста, послушайте нас! Нелегко спать на улице. Мы устали. Мы такие же, как вы, мы люди», — заявил Аби Вул, беженец из Афганистана.

Стильные китайские бабушки покорили соцсети

Четыре китаянки в возрасте от 64 до 74 лет создали клуб «Гламурные ба Пекина», чтобы доказать, что люди могут быть красивыми независимо от возраста. Об этом рассказало France Info.

Традиция модных бабушек наряжаться в традиционную одежду и дефилировать по Пекину принесла им огромную популярность в соцсетях, которую они используют, чтобы продвигать свою философию старения.