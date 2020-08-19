Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае 

На южное побережье Китая обрушился тайфун «Хигос». Разбушевавшаяся стихия нанесла ущерб городу Чжухай, расположенному в провинции Гуандун.

Кроме того, высокий уровень угрозы объявили в Гонконге , из-за этого там отменили утренние торги на фондовой бирже. Максимальный уровень угрозы был введен и в Макао. Из-за сильного штормового ветра закрыли школы и детские сады. Из некоторых районов эвакуируют местных жителей.

Тайфун «Хигос» оказался седьмым тропическим циклоном, который в этом сезоне обрушился на Азию. Ранее из-за тайфуна «Хагупит» в Поднебесной эвакуировали почти полмиллиона человек.