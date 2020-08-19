В Германии заявили о конце режима Лукашенко

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Белоруссии прекратить насилие в отношении демонстрантов, заявив, что действующему режиму в республике пришел конец.
«Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия», — заявил Шойбле в интервью Deutsche Welle.
По его словам, для него очевидно, «что режиму в Белоруссии пришел конец».
Шойбле уточнил, что европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, но осознают свою ответственность за соседей.
«Мы выступаем за права человека, принцип ненасилия, демократию, однако это вовсе не означает, что наши действия направлены против кого-либо, тем более против России», — заявил он.
По словам спикера бундестага, важно урегулировать сложившуюся ситуацию ненасильственными методами.
«Для диктатора в Белоруссии было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций — в том числе тех, которые он попытался организовать — говорят сами за себя», — добавил Шойбле.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».