COVID-19 не остановится: третья и четвертая волны близко

Глава Научного общества инфекционистов Японии, чей съезд начался сегодня в Токио, Кадзухиро Татэда отметил, что страна проходит пик заражения и находится «в самой середине второй волны».
«Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», - пояснил Татэда.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 22 млн человек.