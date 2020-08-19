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COVID-19 не остановится: третья и четвертая волны близко

Алиса Селезнёва
27 минут назад
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По мнению инфекционистов, Япония сейчас переживает вторую волну коронавируса, однако на этом пандемия не остановится, пишет РИА Новости.
COVID-19 не остановится: третья и четвертая волны близко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Глава Научного общества инфекционистов Японии, чей съезд начался сегодня в Токио, Кадзухиро Татэда отметил, что страна проходит пик заражения и находится «в самой середине второй волны».
«Предположительно, после этого последуют третья и четвертая волны, нам придется привыкать к жизни в условиях коронавируса», - пояснил Татэда.
Как сообщал «Рамблер», новый коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В начале марта ВОЗ объявила о пандемии. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило 22 млн человек.
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В мире,ВОЗ,РИА Новости,Япония,
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