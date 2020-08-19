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Белоруссия в огне. Главное

«Москва будет поставлена на американский поводок» 

Павел Тиунов 29 минут назад
«Москва будет поставлена на американский поводок»
Фото: Reuters
«Падение» Белоруссии может спровоцировать «марш-бросок» натовских войск к российским границам, заявил в своем блоге на сайте бывший заместитель министра обороны Германии Вилли Виммер. По мнению российских журналистов, это заявление в корне противоречит бытующему мифу о «миролюбивом Западе».
Виммер подчеркнул, что в последние годы европейцы проводили целенаправленную политику на отчуждение Минска от Москвы, добиваясь сбоев в российско-белорусском сотрудничестве.
Он также подчеркнул, что появление в Европе госсекретаря США Майка Помпео в это неспокойное для Белоруссии время тоже не случайно. Политик, по мнению Виммера, активно добивается «лояльности в контексте НАТО». В результате, уверяет эксперт, американцы планируют «через Минск взять Москву на поводок».
Обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько, комментируя заявление Виммера, пришел к выводу, что в его статье были раскрыты политические карты. По его мнению, слова немецкого политика как нельзя лучше демонстрируют отсутствие дружелюбия якобы «миролюбивого Запада» по отношению к России.
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Комментарии
В мире , Юрий Пронько , НАТО , Царьград ТВ , Москва
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