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«Падение» Белоруссии может спровоцировать «марш-бросок» натовских войск к российским границам, заявил в своем блоге на сайте бывший заместитель министра обороны Германии Вилли Виммер. По мнению российских журналистов, это заявление в корне противоречит бытующему мифу о «миролюбивом Западе».

Виммер подчеркнул, что в последние годы европейцы проводили целенаправленную политику на отчуждение Минска от Москвы, добиваясь сбоев в российско-белорусском сотрудничестве.

Он также подчеркнул, что появление в Европе госсекретаря США Майка Помпео в это неспокойное для Белоруссии время тоже не случайно. Политик, по мнению Виммера, активно добивается «лояльности в контексте НАТО ». В результате, уверяет эксперт, американцы планируют «через Минск взять Москву на поводок».