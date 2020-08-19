Пока вы спали: Россия заработает миллиарды на Белоруссии 

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За смертью российского генерала в Сирии могут стоять западные военные. Об этом URA.RU заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.

«Возможно, это была провокация иностранных сил, которые присутствуют в Сирии до сих пор. И европейские силы присутствуют, и американские», — пояснил эксперт.

Он также высказал мнение, что погибший при взрыве в Сирии высокопоставленный российский военнослужащий мог стать целью из-за усиления своих позиций на переговорах, геополитических интересов в регионе или же мешал исполнению каких-либо планов.

Гродненский городской исполнительный комитет разрешил проводить акции протеста, объявил о создании Совета общественного согласия, принес извинения и принял меры «по недопущению применения административного ресурса» в отношении бастующих. Об этом говорится в заявлении на сайте исполкома.

«Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс», — также подчеркивается в заявлении.

«Беларуськалий» является одним из крупнейших игроков на рынке и длительная остановка предприятия из-за забастовки может изменить баланс сил, а также сулит прибыль российскому «Уралкалию» . Об этом эксперты рассказали газете «ВЗГЛЯД».

По словам экспертов, в последние годы «Беларуськалий» сильно демпингует на рынке, а его остановка может привести к росту цен. При этом серьезного дефицита калия ожидать не стоит, так как практически любой из крупнейших игроков «сможет без особых сложностей покрыть высвободившийся объем».

Германия и Европа должны дать понять США, что недопустимо вмешиваться во внутренние европейские дела и угрожать санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию WirtschaftsWoche заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Сейчас нам необходим ясный сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя по этому вопросу», — подчеркнула она.

Политик предупредила, что, если такое вмешательство США будет допущено, то никто не гарантирует, что далее европейцам «не начнут указывать, на каких машинах можно ездить».

Немецкие ученые, проанализировав структуру поверхности коронавируса SARS-CoV-2, пришли к выводу, что шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки, чрезвычайно гибкий и может перемещаться, выбирая уязвимые места. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Science.

При этом, по данным исследователей, гибкая «ножка» вируса покрыта гликанами, которые не позволяют ее атаковать нейтрализующими антителами. Это открытие, по мнению исследователей, поможет создать более эффективные вакцины и лекарства против коронавируса.