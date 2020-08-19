Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Пока вы спали: Россия заработает миллиарды на Белоруссии 

Алиса Селезнёва 45 минут назад
Пока вы спали: Россия заработает миллиарды на Белоруссии
Фото: ТАСС
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Эксперт рассказал о виновных в убийстве российского генерала в Сирии

За смертью российского генерала в Сирии могут стоять западные военные. Об этом URA.RU заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения УрФУ, арабист, бывший дипломат Юрий Шипицин.

«Возможно, это была провокация иностранных сил, которые присутствуют в Сирии до сих пор. И европейские силы присутствуют, и американские», — пояснил эксперт.

Он также высказал мнение, что погибший при взрыве в Сирии высокопоставленный российский военнослужащий мог стать целью из-за усиления своих позиций на переговорах, геополитических интересов в регионе или же мешал исполнению каких-либо планов.

Власти Гродно пошли на встречу протестующим

Гродненский городской исполнительный комитет разрешил проводить акции протеста, объявил о создании Совета общественного согласия, принес извинения и принял меры «по недопущению применения административного ресурса» в отношении бастующих. Об этом говорится в заявлении на сайте исполкома.
«Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире «Гродно Плюс», — также подчеркивается в заявлении.

Россия заработает миллиарды долларов на Белоруссии

«Беларуськалий» является одним из крупнейших игроков на рынке и длительная остановка предприятия из-за забастовки может изменить баланс сил, а также сулит прибыль российскому «Уралкалию». Об этом эксперты рассказали газете «ВЗГЛЯД».
По словам экспертов, в последние годы «Беларуськалий» сильно демпингует на рынке, а его остановка может привести к росту цен. При этом серьезного дефицита калия ожидать не стоит, так как практически любой из крупнейших игроков «сможет без особых сложностей покрыть высвободившийся объем».

В Германии потребовали жесткой реакции на «шантаж» США

Германия и Европа должны дать понять США, что недопустимо вмешиваться во внутренние европейские дела и угрожать санкциями из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию WirtschaftsWoche заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Сейчас нам необходим ясный сигнал, что Германия и Европа не позволят шантажировать себя по этому вопросу», — подчеркнула она.

Политик предупредила, что, если такое вмешательство США будет допущено, то никто не гарантирует, что далее европейцам «не начнут указывать, на каких машинах можно ездить».

Раскрыт неизвестный механизм заражения коронавирусом

Немецкие ученые, проанализировав структуру поверхности коронавируса SARS-CoV-2, пришли к выводу, что шип, которым он «цепляется» за здоровые клетки, чрезвычайно гибкий и может перемещаться, выбирая уязвимые места. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Science.
При этом, по данным исследователей, гибкая «ножка» вируса покрыта гликанами, которые не позволяют ее атаковать нейтрализующими антителами. Это открытие, по мнению исследователей, поможет создать более эффективные вакцины и лекарства против коронавируса.
Комментарии 87
В мире , Уралкалий , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Видео
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение