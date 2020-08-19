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Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 50 минут назад
Польша отреагировала на белорусскую армию на границе
Фото: РИА Новости
Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.

«Это не первое заявление президента Лукашенко такого типа. Мы, конечно, внимательно анализируем и отслеживаем все движения. Но я хочу успокоить: никакой угрозы для польской безопасности нет», — передает РИА «Новости» слова Пшидача.

Он считает, что «в Белоруссии президент Лукашенко разыгрывает определенного рода психологическую игру, которая должна ввести элемент страха и угрозы в общественный диалог, в связи с чем общество должно сплотиться вокруг единственно приемлемой власти, которой является власть президента Лукашенко».

«И мы на это так смотрим. Как на внутреннюю белорусскую психологическую игру, а не внешнюю угрозу», — продолжил замминистра.

По данным Пшидача, в минувший вторник президент Польши Анджей Дуда провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Полностью подтверждены обязательства НАТО — коллективная оборона и безопасность всех членов НАТО», — сказал Пшидач.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела их в полную боеготовность.
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В мире , Армия , Белоруссия в огне , Анджей Дуда , Йенс Столтенберг , Александр Лукашенко , НАТО , РИА Новости , Польша
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