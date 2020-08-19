ЕС огласил официальное решение по выборам в Белоруссии

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Белоруссия в огне. Главное

Меркель объявила решение ЕС по выборам в Белоруссии 

Вероника Полынина и ещё 1 10 минут назад
Страны Евросоюза не признают результаты президентских выборов в Белоруссии. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам видеоконференции с лидерами стран ЕС. Об этом сообщает Focus.
По словам Меркель, голосование на выборах президента не было ни свободным, ни справедливым, в ходе него были зафиксированы многочисленные нарушения.
Как сообщает ТАСС, Меркель заявила, что правительства стран Евросоюза находятся на стороне мирных демонстрантов.
Канцлер призвала действующего президента Александра Лукашенко остановить насилие и перейти к «национальному инклюзивному диалогу».
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Белоруссия должна сама выбрать «независимый путь», по которому идти стране, добавила она. По словам Меркель, внешнее вмешательство может значительно осложнить ситуацию в стране.
Меркель также заявила, что несколько раз пыталась связаться с Лукашенко по телефону, но он отказывается от контактов.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки.
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В мире , Видео , Европа , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , ЕС , Германия
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