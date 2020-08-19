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Белоруссия в огне. Главное

Россию назвали главной для судьбы Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Россию назвали главной для судьбы Лукашенко
Фото: Reuters
Разговоры президента России Владимира Путина с рядом европейских лидеров демонстрируют главную роль России для судьбы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает The Financial Times, передает «Sputnik Беларусь» в Telegram.
Отмечается, что лидеры Евросоюза «выстроились в очередь», чтобы призвать Путина помочь найти решение по выходу из кризиса в этой стране. Москва же, в свою очередь, предупредила Европу о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Американский лидер также назвал Белоруссию страной где, по всей видимости, «не слишком много демократии».
Накануне ситуацию в Белоруссии с российским президентом Владимиром Путиным обсудили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме того, положение дел в Белоруссии стало темой разговора Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили возможности для содействия диалогу между властью и оппозицией, в частности, при посредничестве ОБСЕ.
В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.
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Комментарии 1
В мире , Политика , Белоруссия в огне , Шарль Мишель , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , ОБСЕ , Европейский совет , ИА Sputnik , Москва
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