Россию назвали главной для судьбы Лукашенко 

Отмечается, что лидеры Евросоюза «выстроились в очередь», чтобы призвать Путина помочь найти решение по выходу из кризиса в этой стране. Москва же, в свою очередь, предупредила Европу о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет обсудить с Россией ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после прошедших там президентских выборов. Американский лидер также назвал Белоруссию страной где, по всей видимости, «не слишком много демократии».

В ходе массовых акций протеста в Белоруссии задержали несколько тысяч человек, пресса пишет о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки президента Александра Лукашенко и проведения честных выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов.