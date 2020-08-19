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Белоруссия в огне. Главное

«Идите в жопу»: Ширвиндт обратился к народу 

Павел Тиунов 1 час назад
Михаил Ширвиндт раскритиковал пользователей Instagram, выступающих против белорусских протестов. Свое заявление телеведущий назвал «Гневный пост» и опубликовал его на своей странице в Facebook.
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Пару дней назад Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram видео, снятое им у белорусского посольства в Мосвке. На записи группа молодых девушек, держа в руках белые ленты, поёт песню о свободе. Большинство подписчиков в комментариях осудили телеведущего, обвинив его в поддержке «политического спектакля», и посоветовали ему не позорить честь отца. Многие упрекнули Ширвиндта, что он хочет повторения украинского и грузинского сценариев в Белоруссии.

«Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы в Белоруссии жили хорошие и счастливые люди. Я хочу, чтобы этот преступник (президент Александр Лукашенко — прим. ред.) сидел в тюрьме», — заявил телеведущий.

Он пояснил, что большинство подписчиков, написавших ему гневные комментарии, — люди старшего возраста, которые «не могут думать гибким умом и вообще думать». По его мнению, они слушают «пропаганду и несут помойку в массы», в то время как молодежь выходит на улицы бороться против диктатуры.

«Вы знаете, что в Бельгии или в Швейцарии люди не знают, как зовут их премьер-министра. Это неважно, это чиновник, а не бог, которому мы поклоняемся», — отметил Ширвиндт.

Молодежь, по словам телеведущего, выходит к белорусскому посольству в Москве и стоит «стотысячными толпами» в Минске, протестуя против диктаторского режима Лукашенко. При этом Ширвиндт предостерег старшее поколение от дальнейших нравоучений.

«Отползайте дальше, не пишите эти комментарии, найдите свой портал, свой сайт и там свою покорную, рабскую, убогую пропаганду несите друг другу, но не трогайте молодых. Они будут жить, им побеждать в этой войне, а вы идите в жопу», — резюмировал Ширвиндт.

Комментарии 206
В мире , Видео , Общество , Шоу-бизнес , Михаил Ширвиндт , Александр Лукашенко
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