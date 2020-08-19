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Белоруссия в огне. Главное

Военный переворот в Мали попал на видео 

Алевтина Жаркова 23 минуты назад
Военные чиновники при поддержке армии совершили государственный переворот в Мали. Мятежники захватили аэропорт и центральное телевидение. Кроме того, они задержали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта, а также премьера Бубу Сиссе.
Спустя несколько часов после своего задержания президент объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Устроившие переворот военные завили о создании Национального комитета для спасения народа.
С начала лета в стране проходили акции против действующей власти. Однако пока свой протест выражали рядовые граждане, Ибрагиму Бубакару Кейта удавалось удерживать власть. Но ситуация изменилась в тот момент, когда бунтарей поддержали представители военной верхушки.
В мире , Армия , Видео , Политика , Происшествия , Мали
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