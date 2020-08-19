ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске 

Сотрудники ОМОНа выстроились в цепь и не пропускают группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) к зданию предприятия. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В это время митингующие сотрудники IT-компаний с плакатами в руках хлопают в ладоши и скандируют «Молодцы!». Силовики отделили пришедших от идущих на работу рабочих. Позже к месту подъехал автозак, около 40 сотрудников ОМОНа разогнали людей. Люди ушли в парк, но силовики направились за ними.

Евросоюза. Ранее в Белоруссии начались забастовки на государственных предприятиях, в частности, на Минском тракторном заводе (МТЗ), Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) и других. Рабочие составляют списки требований к власти и передают их руководству. Перечень включает в себя отставку действующего президента Александра Лукашенко и повторное проведение выборов под контролем независимых наблюдателей, а также наблюдателей из ООН

В Белоруссии на протяжении девяти дней проходят протесты и митинги с требованием повторного проведения выборов президента. В первые дни они сопровождались жестокостью со стороны силовиков. Пытаясь подавить протесты, те применяли слезоточивый газ, дубинки и светошумовые гранаты.