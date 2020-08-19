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Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран 

ТАСС и ещё 8 45 минут назад
Финляндия закрывает границы для десяти стран
Фото: Reuters
Правительство Финляндии приняло решение вернуть ограничения на границе для приезжающих в страну из десяти государств из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в них. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции глава финского МВД Мария Охисало.

"Правительство постановило, что ограничения для поездок и контроль на внутренних границах (внутри Шенгенской зоны) будут вновь введены для приезжающих из Норвегии, Дании, Исландии, Германии, Греции и Мальты, ограничения будут возвращены также для Ирландии, Сан-Марино, Японии и Кипра", — сказала она.

Министр указала, что условия для въезда в Финляндию сейчас самые жесткие в Европе.
Принятое решение вступит в силу 24 августа. Кроме того, финское Агентство транспорта и коммуникаций в настоящее время готовит решение по возможной приостановке полетов между финским Турку и столицей Северной Македонии Скопье, откуда в Финляндию прибыло уже более 40 инфицированных коронавирусом.
Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 24, достигнув во вторник 7 776. С начала пандемии в стране зафиксировано 334 летальных исхода. Согласно последним оценкам института, в республике наблюдается явный рост числа заражений в сутки по сравнению с низкими показателями начала июля.
С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня республика открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля — для почти 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами, но затем вернула ограничения для некоторых из них. Граница с РФ остается закрытой как минимум до 8 сентября.
С 16 июня в стране отменено чрезвычайное положение, которое было введено в марте из-за пандемии. С 1 августа разрешены мероприятия с участием более 500 человек и отменена рекомендация о переводе сотрудников на удаленную работу.
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Комментарии 1
В мире , Общество , Прибалтика , Германия , Греция , Дания , Ирландия , Исландия , Кипр , Мальта , Норвегия , Сан-Марино , Финляндия , Япония
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