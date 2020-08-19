«Это была война и кровопролитие» 

Отвечая на вопрос о Крыме, Тихановская отметила, что может «относиться к этому только с точки зрения обычного человека».

«Это была война. Это было кровопролитие. Так не должно быть в ХХI веке, понимаете? Я не вникала тогда в политические взаимоотношения — я видела тогда только человеческую боль, которую люди испытывают из-за всей этой ситуации. Сказать вам, как «правильно» нужно отвечать — что де-юре это территория Украины, а де-факто — российская? Ну, я вам скажу», — заявила она.

При этом Тихановская подчеркнула, что вынуждена отвечать на вопросы, как кандидат в президенты, и эта точка зрения может не совпадать с тем, что она чувствует, как человек.

Как сообщал «Рамблер», 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), а Тихановская заняла второе место (10,12%).

После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты, а Тихановская уехала в Литву. 17 августа она объявила, что готова выступить национальным лидером.