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Италию назвали несамостоятельной страной-зомби 

Lenta.ru 17 минут назад
Италию сочли несамостоятельной страной-зомби
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби. ‎
В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро. По оценкам экономистов, в конце этого года он достигнет 2,6 триллиона (155 процентов ВВП), а в конце следующего — 2,7 триллиона. Бюджет страны недофинансируется на 11 процентов.
Осенью Италия должна погасить облигации на 120 миллиардов евро. Если ЕС не окажет ей в этом помощь, то вся еврозона погрузится в еще больший кризис, а евро рухнет, пишет издание. Фактически Европа полностью зависит от Италии, и ей придется «плясать под дудку»‎ этой страны.
В июле лидеры ЕС утвердили план спасения экономики Европы на 750 миллиардов евро. Италия получила 80 миллиардов. Экономика стран Евросоюза во втором квартале пережила рекордное падение с 1995 года, сократившись на 14,4 процента в годовом выражении.
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В мире , Европа , ЕС , Италия
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